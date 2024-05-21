Пентагон указал на главную стратегическую ошибку Путина 1 21.05.2024, 9:39

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Это крупный просчет.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн - 22», указал на ключевую стратегическую ошибку главы РФ Владимира Путина, развязавшего новую войну.

По мнению руководителя американского оборонного ведомства, Путин рассчитывает, что Украина потерпит поражение на поле боя и в итоге группа «Рамштайн» распадется, а сам он захватит еще какие-то куски территории соседнего государства.

Впрочем, это весьма неверный расчет, и хозяин Кремля не достигнет поставленной цели.

«Путин пытается вести войну имперской агрессии 19-го века в 2024 году. Это ужасная идея и ужасная стратегия», - подчеркнул Остин.

По его словам, украинские защитники, отражая атаки ВС РФ, открывших новый фронт на севере Харьковщины, ведут тяжелую борьбу, но в то же время «российские войска платят высокую цену за агрессию Путина».

«Российские военные открыли еще один фронт для захвата суверенной украинской территории, уничтожают украинские села, убивают невинных гражданских и бомбят гражданскую инфраструктуру, в том числе дамбы и электростанции. Путин делает ставку, что в конце концов Украина упадет, а эта Контактная группа распадется, но он ошибается», - добавил Остин.

Кроме того, глава Пентагона констатировал, что Украина не сдалась в начале вторжения и продолжает эту борьбу за выживание и жизнь, и это дает стратегическое преимущество справедливому делу.