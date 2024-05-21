В Польше вводят новые пособия на детей: кто, когда и сколько сможет получить 21.05.2024, 9:43

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иллюстративное фото

Белорусам на заметку.

Сейм Польши одобрил программу мер поддержки семей с детьми Aktywny rodzic («Активный родитель»). MOST рассказал, кто будет иметь право на пособия и в каком размере.

Программа Aktywny rodzic направлена на поддержку семей с детьми от 12 до 35 месяцев. Она состоит из трёх подпрограмм. На одного ребёнка можно будет получать выплаты только по одной из них. Ожидается, что пособие будет доступно уже с 1 октября 2024 года.

Первая подпрограмма, Aktywni rodzice w pracy («Активные родители на работе»), касается тех, кто вышел на работу, пока ребёнку не исполнилось 36 месяцев. Для полных семей требование выйти на работу распространяется на обоих родителей. В этом случае семья будет получать ежемесячно 1500 злотых, а на детей с инвалидностью — 1900 злотых, пока ребёнку не исполнится три года. Использовать средства можно будет на своё усмотрение, в том числе на оплату няни.

Если родители, получающие такое пособие, решат заключить с няней договор в форме umowа uaktywniającа (к этому типу договоров относят прежде всего распространённые договоры поручения — umowа zlecenie), то государство дополнительно покроет часть социальных взносов, но не более чем уплачивается за половину минимальной зарплаты. Заключить договор можно будет и с родственником, например бабушкой, в том числе пенсионеркой. Поэтому прижилось другое название программы — Babciowe, то есть бабушкино пособие.

Программа не содержит порога дохода. При любой зарплате родителей им будет выплачиваться пособие.

Вторая подпрограмма — Аktywnie w żłobku («Активность в яслях») — касается семей, которые определили ребёнка в возрасте от 12 до 35 месяцев в ясли, детский клуб или дневному опекуну (dzienny opiekun). Сейчас на компенсацию этих затрат семьи могут получить до 400 злотых в месяц. А по новой программе — до 1500 злотых (на детей с инвалидностью — до 1900 злотых), но не больше, чем стоят ясли или иные подобные заведения. Средства будут переводиться сразу на счёт учреждения или дневного опекуна.

Третья подпрограмма — Аktywnie w domu («Активность дома») — касается родителей, которые не подпадают под действие первых двух программ. Это те, кто не вышел на работу и не отдал ребёнка в ясли. Они смогут получать пособие на ребёнка в возрасте от 12 до 35 месяцев в размере 500 злотых ежемесячно. Это пособие будет доступно на тех же условиях, что и нынешнее пособие Kapitał opiekuńczy, его можно будет получать в том числе и на первого ребёнка.

Пока известны лишь общие принципы программы. Её подробности будут известны после того, как окончательный вариант подпишет президент.