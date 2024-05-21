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В Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу

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  • 21.05.2024, 9:50
  • 2,162
В Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу

Повреждения получил резервуар с бензином.

В понедельник, 20 мая, БПЛА атаковал нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ. Повреждения получил резервуар с бензином.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Фото:161.ru

Россияне заявляют, на месте удара БПЛА не возникло пожара. Пострадавших в результате атаки якобы также нет.

20 мая в Минобороны РФ заявляли о «перехвате» и «уничтожении» семи БПЛА над Белгородской областью.

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