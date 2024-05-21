В Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу

В Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу1
- 21.05.2024, 9:50
- 2,162
Повреждения получил резервуар с бензином.
В понедельник, 20 мая, БПЛА атаковал нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ. Повреждения получил резервуар с бензином.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
Россияне заявляют, на месте удара БПЛА не возникло пожара. Пострадавших в результате атаки якобы также нет.
20 мая в Минобороны РФ заявляли о «перехвате» и «уничтожении» семи БПЛА над Белгородской областью.