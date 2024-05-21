Белорусские власти оставили Полину Шарендо-Панасюк за решеткой 1 21.05.2024, 10:10

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Полина Шарендо-Панасюк

За два дня до освобождения ее куда-то этапировали.

Политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк не вышла на свободу из колонии в назначенную дату.

Как написал в «Фейсбуке» ее муж, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, еще 19 мая Полину куда-то этапировали из колонии №24. Ее местонахождение сейчас скрывают.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии.

Весной 2022 года она не вышла на свободу, на Полину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 411 УК и присудили дополнительный год колонии.

Но и весной 2023 года она не вышла на свободу: по статье 411 политзаключенная получила еще год колонии. За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

В последнее время отбывала наказание в колонии в Заречье Речицкого района.