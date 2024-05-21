Уникальный золотой автомобиль ушел с молотка по цене нового Rolls-Royce 21.05.2024, 11:50

В отделке вместо хрома использовано натуральное 24-каратное золото.

В США на аукционе Mecum продали уникальный Chevrolet Bel Air 1955 года. За авто отдали 434 500 долларов — как за новый Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Chevrolet Bel Air ценится коллекционерами, но обычно примерно в 10 раз дешевле. Однако это авто уникальное, ведь оно полностью золотое.

История Chevrolet довольно интересная. В 1954 году концерн General Motors выпустил 50-миллионное авто и отметить это событие решили тремя золотыми Chevrolet Bel Air. Их кузов, внутреннюю отделку и даже двигатель и шасси покрасили в золотистый цвет, а все хромированные детали заменили позолоченными.

Впрочем, ни один золотой Chevrolet Bel Air 1955 года на самом деле не дожил до наших дней. Одно авто сгорело в гараже, еще два — пропали.

Вот почему компания Snodgrass Chevy Restoration взялась воссоздать авто. На проект потратили 1800 часов и 100 000 долларов. Одной лишь золотистой краски ушло почти 21 кг, а для отделки декора использовали 24-каратное золото.

Chevrolet Bel Air оснащен стандартным 4,3-литровым V8 мощностью 162 л. с. В паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП. Золотой Chevrolet Bel Air уже успели показать на нескольких ретрошоу, где авто собрало награды.