Против Полины Шарендо-Панасюк завели новое уголовное дело 5 21.05.2024, 12:26

7,426

Полина Шарендо-Панасюк

Она нашлась в Гомельском СИЗО.

Политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк не вышла на свободу из колонии в назначенную дату. Ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, что против нее возбуждено новое уголовное дело:

— Близкие и знакомые приехали к Речицкой колонии, чтобы встречать ее с утра. Они дождались 9 часов, но Полина к этому времени не вышла. Мама Полины попала на прием к заместителю начальника колонии. Он сказал, что Полину еще 19 мая этапировали из колонии №24 А куда именно — ей не сказали.

После этого родственники поехали в Гомель. Первое место, куда они заехали, — это Гомельское СИЗО. Оказалось, что она находится именно там. Администрация сказала, что против моей жены возбуждено уголовное дело. Это дело ведет Речицкий СК. Понятно, что если это уголовное дело, Полине в ближайшие дни должно быть вынесено обвинение. По какой статье — мы пока не знаем.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии.

Весной 2022 года она не вышла на свободу, на Полину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 411 УК и присудили дополнительный год колонии.

Но и весной 2023 года она не вышла на свободу: по статье 411 политзаключенная получила еще год колонии. За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

В последнее время отбывала наказание в колонии в Заречье Речицкого района.