закрыть
21 мая 2024, вторник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Момент уничтожения «черепахотанка» на лиманском направлении показали на видео

  • 21.05.2024, 12:29
  • 3,306
Момент уничтожения «черепахотанка» на лиманском направлении показали на видео

Российского монстра подбили точным выстрелом кумулятивом.

Украинские воины на лиманском направлении уничтожили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

«Бойцы 2 батальона бригады «Рубеж» НГУ точным выстрелом кумулятивом уничтожили очередной «черепахотанк» на Лиманском направлении», - отмечается в комментарии к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов