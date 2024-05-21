Момент уничтожения «черепахотанка» на лиманском направлении показали на видео
- 21.05.2024, 12:29
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Российского монстра подбили точным выстрелом кумулятивом.
Украинские воины на лиманском направлении уничтожили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
«Бойцы 2 батальона бригады «Рубеж» НГУ точным выстрелом кумулятивом уничтожили очередной «черепахотанк» на Лиманском направлении», - отмечается в комментарии к видео.