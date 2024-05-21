Степан Григорян: Власти Армении не забудут слова Лукашенко 6 21.05.2024, 14:07

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Выходка белорусского диктатора вызвала резонанс.

Лукашенко слетал в Азербайджан и попал в скандал. На пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».

Как в Армении, которая номинально является военным союзником Беларуси по ОДКБ, отреагировали на эти слова? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— В обществе это получило резонанс. Выходку Лукашенко критиковали эксперты, вопрос поднимали политические силы. Однако со стороны власти реакции не было.

Отмечу, что, конечно, Лукашенко имеет свои интересы и пытается их протолкнуть. Он хочет, чтобы когда на территории Нагорного Карабаха начнут идти строительные работы, Беларусь в этом участвовала. Ведь Азербайджан вкладывает туда большие деньги.

Подчеркну, все шаги он делает для того, чтобы протолкнуть и свои интересы. Большую роль играет, что они родственные души с Алиевым. Персонажи с диктаторскими замашками, поэтому они солидарны друг с другом.

Мы все время говорим руководству Армении: «Нечего вам делать в ОДКБ). Россия и Беларусь никакие вам не союзники. Оттуда надо выходить».

— Повлияют ли эти слова и действия на взаимоотношения официального Минска и Еревана?

— На данный момент и формально, и на официальном уровне наши власти не отреагировали. Но на самом деле мы все больше отдалимся. Эти слова армянские власти не забудут, конечно.

Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Далее уже стоит вопрос о выходе из этой организации. В двухсторонних отношениях же, по-моему, особо ничего и не делается.