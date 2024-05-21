РФ решила сдвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море 13 21.05.2024, 19:59

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В одностороннем порядке.

Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Действующие географические координаты, установленные поставлением Совмина СССР от 1985 года, «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке», утверждают авторы проекта. Точки были зафиксированы «по морским навигационным картам мелкого масштаба», которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это «не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод» РФ, говорится в документе.

В результате изменений «будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию, как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение Государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря», объясняют авторы проекта.

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично «признать не действующим» (раздел «Балтийское море»).

Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия. Российское Минобороны объявило, что они стартовали в Южном военном округе с участием комплексов «Искандер» и авиации, вооруженной ракетами «Кинжал». Цель учений — подготовить личный состав к применению нестратегического ЯО, а также ответить «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», заявила пресс-служба ведомства.