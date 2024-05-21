В Брестской области выпал снег? 1 21.05.2024, 21:50

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Совсем скоро лето, температура уже в мае постепенно становится похожей на летнюю, тепло, до плюс 25 градусов днем. И наряду с этим наблюдаются и климатические сюрпризы. На этот раз речь не о грозах, а о снеге. Сегодня в Брестской области вдоль трассы был замечен снег, вернее, припорошенная снегом дорога. Подписчики Telegram-канала «Брестский вестник» поделились видео.

В публикации говорится, что снег «засняли» на участке трассы между Барановичами и Ивацевичами.

«Слегка припорошило», – пишет Telegram-канал #1регион.