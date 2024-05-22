«Беларуская выведка»: Лукашенко пришел в ярость из-за утечки важной информации 13 22.05.2024, 9:06

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Диктатор уверен, что силовики его «сливают».

Лукашенко прибыл в Москву утром 8 мая. По прибытию из аэропорта его постигла неприятная новость: по закрытой связи сообщили об «утечке информации о плане проведения учений по применению ТЯО подразделениями МО РБ», которое должно было начинаться в Беларуси под командованием Шойгу, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Сам факт опубличивания и некоторые детали, указанные в сообщении, являлись весьма чувствительными, так как о них на момент сообщения знали только ограниченный круг высших офицеров Генштабов, оба министра обороны и руководители Совбезов обеих стран. Иными словами, круг лиц был весьма ограничен. Публичность информации стала неприятным сюрпризом и в дальнейшем заставила даже Путина оправдываться на камеры и свалить инициативу на Лукашенко, мол, тот сам «напросился». По всей видимости Лукашенко обсуждал неприятность с Шойгу на следующий день, отстав от церемонии. Позднее сам Лукашенко на камеры продолжал несколько раз оправдываться и в Москве, и по прилету в Минск.

Известно, что диктатор был в ярости и сразу по прилету, завершив официальные церемонии уже в Минске, собрал руководителей Совбеза, МО и КГБ. Мгновенно были освобождены от своих должностей начальник Генштаба МО, т. к. версия утечки замкнулась на его подчиненных и, несмотря на «усиления» и «чистки», это было не в первый раз. Произошли отстранения, служебные проверки и переводы в руководстве Главных Управлений Контрразведки и Военной контрразведки КГБ (за непредотвращенные утечки).

Так начальник управления контрразведки переведен на линию борьбы с коррупцией. На сегодняшний день проходит служебная проверка всех трех ведомств.

Лукашенко, впервые за несколько лет, открыто продемонстрировал недовольство работой руководства КГБ.

Диктатор признал провалом руководства КГБ регулярные утечки информации о работе его «штаба» и особенно - о столь чувствительном направлении, как размещение и использование ТЯО, приказав жесточайше навести порядок в контрразведывательной деятельности и охране гостайны.