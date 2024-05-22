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Норвегия и Ирландия признали Палестину независимым государством

  • 22.05.2024, 10:39
Норвегия и Ирландия признали Палестину независимым государством

Израиль решил отозвать послов из этих стран.

Норвегия официально признала Палестинское государство, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре утром 22 мая. Решение вступит в силу 28 мая, сообщает NRK.

«Когда мы признаем Палестину, мы сможем более решительно призывать другие страны поддержать строительство палестинского государства, и мы сможем призвать палестинское государство к ответу», — пояснила премьер-министр Норвегии.

Такое же решение приняли власти Ирландии, сообщает Irish Times. Об этом объявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. По его словам, аналогичное решение готовят власти Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания признает независимость Палестины 28 мая, пишет El Pais.

Израиль решил отозвать послов в Норвегии и Ирландии из-за планов признать независимость Палестины, пишет AFP.

В МИД Израиля, комментируя 21 мая планы Ирландии признать государственность Палестины, призвали страну «не быть пешкой в руках ХАМАС». «Признание палестинского государства приведет к усилению терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира», — заявили в министерстве.

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