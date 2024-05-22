«Любая ворона кажется Лукашенко вражеским дроном» 2 22.05.2024, 11:28

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Главная опора режима слабеет.

Лукашенко оказался в плену собственной конспирологии, пишет политолог Александр Класковский для «Позiрка»:

— Лукашенко и так по характеру подозрителен, недоверчив. А еще и силовики наперегонки пичкают его страшилками. Тут поневоле любая ворона станет казаться вражеским дроном.

Впрочем, мы не знаем, о чем «младший брат» секретничал с Владимиром Путиным и его генералами в Кремле в ночь на 9 мая. Возможно, те планируют гораздо плотнее вовлечь союзника в свои агрессивные планы. Если же Минск пересечет красные линии, то в Киеве могут посчитать, что имеют право на ответку, в том числе и руками калиновцев.

Далее, об отношениях с натовцами. Сейчас их опасения насчет атаки путинско-лукашенковских войск, скажем, на пресловутый Сувалкский коридор кажутся преувеличенными. Но аппетит приходит во время еды. Кто знает, каковы будут амбиции Кремля через несколько лет в случае, если он добьется выгодного для себя перемирия в Украине и нарастит военную мощь.

Лукашенко воевать с Североатлантическим альянсом не рвется, но Москва может его особо и не спросить. Столкнувшись же с агрессией, государства НАТО способны изменить свой взгляд и на военизированные формирования противников Лукашенко.

Наконец, открытым остается вопрос о ресурсе устойчивости режимов в Москве и Минске. Пока Кремль силен, правителя Беларуси попробуй сковырни. Но противостояние со значительной частью развитого мира исподволь подтачивает потенциал РФ, иначе говоря — главную опору Лукашенко.

В свое время СССР не выдержал соперничества с «миром капитализма», прежде всего с США. Вес же РФ в мировой экономике гораздо ниже, чем был у СССР, санкции сильно подрезают технологические возможности как России, так и Беларуси.

В случае же резкого ослабления Москвы кризис режима Лукашенко неизбежен. А в условиях острого кризиса, турбулентности в обществе, раскола элит, растерянности силовиков решительные действия даже нескольких сот подготовленных людей из другого лагеря могут сыграть решающую роль в судьбе страны.