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Пентагон: Россия запустила в космос аппарат, способный уничтожать спутники

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  • 22.05.2024, 11:40
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Пентагон: Россия запустила в космос аппарат, способный уничтожать спутники

Запуск и вывод на орбиту состоялись 16 мая.

Россия запустила в космос аппарат, который может атаковать спутники на околоземной орбите, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, запуск и вывод на орбиту состоялись 16 мая. «Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США», — отметил Райдер. Он добавил, что Пентагон продолжает следить за ситуацией.

Минобороны РФ сообщало о запуске с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту. Это произошло в ночь на 17 мая, когда в США еще было 16 мая.

В феврале США заявили, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе, пишет The Moscow Times. Разрабатываемое Москвой вооружение может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя, говорили CNN американские чиновники.

По данным Bloomberg, ядерное оружие в космосе у России может появиться уже в 2024 году. Однако, как писала The New York Times, в американских спецслужбах нет единого мнения, будет ли это настоящее оружие или макет боеголовки.

Российские власти отрицают планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин назвал информацию в западных СМИ об этом «вбросами». Он подчеркнул, что Москва выступает категорически против выведения ядерного оружия на околоземную орбиту. При этом Путин добавил, что в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США.

В апреле Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции Совета безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, так как авторы документа отказались включать в него предложенную Россией и Китаем поправку. Она заключалась в запрете на использование любого оружия в космосе.

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