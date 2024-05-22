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Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга

  • 22.05.2024, 11:42
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Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга

Есть ряд продуктов, который его содержит.

Ученые из Университета Небраски в Линкольне в составе научного коллектива установили, что жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин способствуют сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Aging.

В исследовании приняли участие 100 когнитивно здоровых людей в возрасте 65-75 лет. Ученые собрали данные о об образе жизни и питании испытуемых и попросили их предоставить образцы крови для определения в ней концентрации определенных биомаркеров качества рациона. Участники также прошли тесты на оценку когнитивных навыков и МРТ (магнитно-резонансную томографию) мозга.

Результаты показали, что люди с хорошей памятью и вниманием потребляли много жирных кислот (вакценовую, гондоевую, альфа-линоленовую, элкозапентаеновую, эйкозадиеновую и лигноцериновую). Они содержатся в жирной рыбе, орехах, шпинате, брокколи, семенах и оливковом масле.

Также было установлено, что для сохранения когнитивного здоровья необходимы антиоксиданты и каротиноиды, включая цис-лютеин, транс-лютеин и зеаксантин. Эти природные полезные вещества входят в состав многих фруктов, овощей и ягод. Они защищают клетки организма от окислительного стресса — особой формы повреждения.

Кроме того, анализ биомаркеров крови показал, что замедлять старение мозга могут витамин Е и холин. Этими питательными веществами богаты белковые продукты животного происхождения.

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