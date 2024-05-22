Политолог: Диверсанты на территории Польши преследуют две цели 2 22.05.2024, 13:10

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Аресты российских агентов — звенья одной большой цепи.

В Польше арестованы подозреваемые в диверсиях. Среди них есть и белорусы. С чем связана такая активизация спецслужб России и Беларуси в этой стране?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Борьба с диверсантами идет не только в Польше, но и в других странах ЕС. Были предупреждения различных органов, что возможны диверсии на территории ЕС: Германии, Франции.

Это все так или иначе увязывается с помощью, которую отдельные страны ЕС оказывают Украине в отражении агрессии РФ. Происходящее в Польше — всего лишь одно из звеньев этой большой цепи.

— Это работа российских спецслужб или КГБ также прикладывает руку к таким операциям?

— В данном конкретном случае, скорее всего, это исключительно российская работа. Все-таки белорусский режим пытается как-то отстраняться от вещей, которые будут провоцировать эскалацию в отношениях с соседями-странами НАТО. У них пока все находится в режиме отражения каких-то «атак» и «побед» в телевизоре.

Но, к большому сожалению, достаточно легко в эти сети попадают и граждане не только с паспортами РФ, но и белорусы.

— Может ли быть связана усилившаяся работа диверсантов, агентов на территории Польши, с подготовкой больших провокаций, о которых писали зимой западные СМИ — возможных военных действий против Польши и стран Балтии?

— Думаю, что все-таки для каких-то полномасштабных военных действий в отношении стран Балтии еще далеко. Но диверсионная работа осуществляется с двумя целями. Во-первых, показать, что у РФ длинные руки, еще есть возможность что-то делать на территории зарубежных стран. Во-вторых, повлиять на общественное мнение.

Думаю, достаточно большое количество потенциальных рядовых исполнителей может находиться на территории ЕС, так как была большая волна миграции. К большому сожалению, многие люди испытывают проблемы с легализацией своего статуса, трудоустройством. Поэтому найти желающих быстро заработать достаточно много.

Это означает, что работа по предотвращению последствий должна вестись по двум направлениям. Первое: противодействие работе российских спецслужб, а в некоторой степени — и белорусских. На мой взгляд, белорусские спецслужбы сейчас с большего наблюдают, собирают и поставляют какую-то информацию.

Второе: четкие, простые и прозрачные процедуры для тех, кто сюда приезжает, чтобы их верифицировать на предмет потенциальной угрозы, а также максимально упростить жизнь людям, которые по тем или иным причинам покидают Беларусь.

Чтобы белорусы быстрее включались в легальную работу и получали серьезный иммунитет от вовлечения во всевозможные авантюры. Спецслужбы — это одно, а есть еще и бытовая преступность.

Важна быстрая и понятная легализация, чтобы люди не ждали по 1,5-2 года первичных документов, как в отдельных воеводствах Польши.

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