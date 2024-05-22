Пашинян завуалированно обвинил Лукашенко? 5 22.05.2024, 16:53

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Никол Пашинян

Премьер Армении намекнул на связи Минска и Баку.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что как минимум две страны ОДКБ участвовали «в подготовке войны в Нагорном Карабахе».

«Наши союзники участвовали в 44-дневной войне 2020 года не на нашей стороне. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Эти страны, возможно, создали имитацию или хотят нам помочь. Эта война даже не была связана с Нагорным Карабахом. Я показал в следственной комиссии, что они держат вопрос Нагорного Карабаха при себе. Целью той войны было несуществование независимого государства Республики Армения», — заявил Никол Пашинян в Национальном Собрании.

Возможно, Пашинян намекнул на Лукашенко.

На пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым Лукашенко сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».

Заявление Лукашенко вызвало острую реакцию в Армении.