Два самолета российской авиакомпании сломались в воздухе за сутки 1 22.05.2024, 19:37

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Оба самолета были вынуждены экстренно приземлиться в Тюмени.

Российские авиакомпании продолжают сталкиваться с техническими проблемами при перевозках граждан. В среду 22 мая сразу два самолета «Ямала» были вынуждены экстренно приземлиться в Тюмени из-за поломок, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Утром экипаж Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, доложил об отказе автоматики. Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром Рощино в Тюмени. Приземление прошло штатно.

Днем еще один самолет авиакомпании «Ямал» Airbas 320, следовавший по маршруту Уфа — Ноябрьск, совершил вынужденную посадку в том же аэропорту из-за разгерметизации кабины пилота. На борту находились 93 пассажира, никто не пострадал.

Новоуренгойская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверку, выясняя обстоятельства авиаинцидентов.

Накануне из-за технической неисправности не смог вылететь из Челябинска в Новый Уренгой самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings. Рейс задержали на 16,5 часов. На него зарегистрировались 38 пассажиров. 21 из них на время ожидания разместили в гостинице.

Число авиаинцидентов и более серьезных происшествий, вызванных техническими неисправностями, выросло после того, как российская авиаотрасль попала под санкции ЕС и США за войну в Украине. В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec. На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорилось в анализе исследовательской компании Cirium.

По данным Росавиации, всего за 11 месяцев прошлого года в стране произошли 670 авиаинцидентов, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. Проблемы очевидны: перевозчики не могут легально закупать новые иностранные самолеты и оригинальные запчасти, а авиавласти разрешают использовать детали дольше, чем позволяют нормы безопасности, что и приводит к авариям, отмечал глава RunAvia Андрей Патраков.

Наладить собственное производство у России пока не получается. По прогнозу консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2026 году авиапарк страны сократится более чем в два раза.

В сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) по результатам аудита безопасности полетов отметила Россию «красным флажком». Из 193 стран, входящих в ИКАО, такой же имеют только Бутан, Демократическая Республика Конго и Либерия.