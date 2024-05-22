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Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA

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  • 22.05.2024, 20:50
  • 2,754
Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA

Испытания прошли успешно.

Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

«Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал Лекорню на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что испытание прошло в рамках военных учений Durandal.

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