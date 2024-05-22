Байден не поддержал решения Норвегии, Ирландии и Испании признать независимость Палестины 22.05.2024, 21:11

Джо Байден

Президент США является «решительным» сторонником параллельного существования и Палестины, и Израиля.

Президент США Джо Байден не поддерживает решения Норвегии, Ирландии и Испании признать независимость Палестинского государства, поскольку оно должно быть создано путем прямых переговоров, сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности.

По словам собеседника телеканала, глава Белого дома является «решительным» сторонником параллельного существования и Палестины, и Израиля (так называемая концепция «Два государства для двух народов») и всячески поддерживал эту инициативу «на протяжении всей своей карьеры». Однако вопрос о легитимности статуса Палестины не должен решаться в одностороннем порядке, пояснил позицию Байдена представитель администрации.

В среду, 22 мая, сразу три европейские страны — Норвегия, Ирландия и Испания — объявили о признании Палестины в качестве независимого государства. Решение вступит в силу 28 мая.

По мнению премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, палестинский народ имеет «фундаментальное» право на самоопределение. Без решения о создании двух государств добиться мира в Ближневосточном регионе не удастся, отметил он.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подчеркнул, что его страна рассчитывает на то, что признание Палестины поможет катализировать мирный процесс. А премьер-министр Испании Педро Санчес мотивировал решение Мадрида необходимостью добиться «мира, последовательности и справедливости».

Руководитель израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац выступил с «жестким демаршем» в адрес европейских послов, напомнив, что боевики террористической группировки ХАМАС «похитили наших дочерей и сожгли младенцев», имея в виду атаку группировки на еврейское государство 7 октября 2023 года.