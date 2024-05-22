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В Аргентине открыли нового динозавра

  • 22.05.2024, 21:47
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В Аргентине открыли нового динозавра

С крошечными лапками.

Название нового вида хищных динозавров — Koleken inakayali. Он относится к абелизавридам и жил на Земле примерно 70 миллионов лет назад. Он может напомнить вам тираннозавра, но приглядитесь внимательно — передние лапы у него меньше, чем у самого знаменитого хищника франшизы «Мир Юрского периода».

Палеонтологи обнаружили практически полный позвоночник Koleken inakayali, несколько костей головы, целое бедро, почти целые ноги и несколько копчиков. По словам ученых, длина динозавра могла превышать три метра.

Исследователи считают, что Koleken inakayali был плотоядным. С тираннозавром его роднит не только способ передвижения и мясная диета, но и миниатюрные передние конечности. Палеонтолог аргентинского Палеонтологического музея Диего Поль комментирует это так:

— «Руки» абелизавридов были смешными даже на фоне тираннозавров. У них были массивные плечевые кости, но чрезвычайно короткие передние лапы с множеством маленьких пальцев. Они явно были бесполезны для захвата добычи, но при этом были довольно гибкими. Мы до сих пор не знаем, для чего они их использовали.

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