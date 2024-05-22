Что нужно проверить в авто перед летней жарой 22.05.2024, 22:06

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В центре внимания – система охлаждения двигателя.

Автоэксперт Никита Родионов напоминает владельцам машин о важности проведения комплексной проверки перед началом сезона.

В центре внимания – система охлаждения двигателя, которая играет ключевую роль в предотвращении перегрева и закипания мотора. Родионов отмечает, что старый антифриз может не справиться с этой задачей, поэтому его замена становится необходимостью.

Кроме того, эксперт рекомендует уделить внимание тормозной системе. Высокое содержание влаги в тормозной жидкости может привести к снижению эффективности работы и даже к ржавчине компонентов системы.

Проверка работы кондиционера также остается важным шагом перед летними поездками. Салонный фильтр и давление в шинах также требуют особого внимания. Согласно Родионову, он испытывает значительную нагрузку летом, поэтому его замена обязательна для обеспечения комфортного вождения.

Наконец, специалист предупреждает о необходимости регулярно проверять давление в шинах, так как недостаточное давление может привести к ухудшению сцепления с дорогой и повышенному износу резины. Поэтому, следуя рекомендациям эксперта, автомобилисты могут быть уверены в безопасности своих поездок и сохранности своего транспортного средства на протяжении всего летнего сезона.