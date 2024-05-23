ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 4 23.05.2024, 7:38

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На Покровском направлении.

На Покровском направлении украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечернем отчете 22 мая.

«На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжаются девять боевых столкновений», — также сказано в отчете.