ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

ВСУ сбили российский штурмовик Су-254
- 23.05.2024, 7:38
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На Покровском направлении.
На Покровском направлении украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечернем отчете 22 мая.
«На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжаются девять боевых столкновений», — также сказано в отчете.