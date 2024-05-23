Норвегия запретила въезд туристам из России 2 23.05.2024, 9:09

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С 29 мая.

Власти Норвегии запретили россиянам посещать страну в туристических и других «несущественных» целях.

Въезд для таких лиц на территорию скандинавской страны будет закрыт с 29 мая, сообщается на сайте норвежского правительства.

Исключения предусмотрены для тех граждан России, которые едут к близким родственникам (родителям, супругам, сожителям и детям), а также направляются с целью работы или учебы в Норвегию либо другую страну Шенгенской зоны.

Ограничение на въезд в Норвегию будет распространяться как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

В пресс-релизе правительства Норвегии отмечается, что это решение связано с желанием страны поддержать союзников и партнеров, которые ранее ввели ограничения из-за войны России против Украины.