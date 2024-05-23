Диетологи назвали пять причин, почему нужно есть гречку 9 23.05.2024, 11:45

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Этот популярный продукт поддерживает баланса сахара в крови и полезен для сердца.

Гречка имеет не только утонченный вкус, но и уникальные питательные свойства, она является основным продуктом питания во всем мире на протяжении тысячелетий. Об этом говорится в материале Real Simple.

Отмечается, что гречка распространена во многих мировых кухнях - в частности, используется в таких блюдах, как японская лапша соба, французские блины из Бретани, итальянская паста пиццоккери, каша варнишкес и восточноевропейская каша.

Диетологи назвали пять причин, почему нужно употреблять гречку для вашего здоровья.

Хорошо для здоровья кишечника

Гречка прекрасно влияет на пищеварение по нескольким причинам. Во-первых, как цельное зерно, она является источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, необходимой для поддержания регулярного пищеварения. Во-вторых, гречка имеет пребиотические преимущества, способствуя росту полезных кишечных бактерий, действуя как пища для здоровых бактерий.

В-третьих, гречка имеет низкое содержание короткоцепочечных углеводов, что делает ее отличным выбором для людей с расстройствами пищеварения. Наконец, есть также данные, свидетельствующие о том, что псевдокрупы, такие как гречка, более сытные, чем другие зерна, такие как пшеница и рис, то есть они дольше будут обеспечивать чувство сытости.

Источник высококачественного протеина

Гречка является одним из немногих источников белка растительного происхождения, известным как полноценный белок, то есть содержит все 9 незаменимых аминокислот, необходимых для здоровья, которые люди должны получать из пищи.

Одна порция гречки (1 стакан сваренной) обеспечивает примерно 6 граммов белка (эквивалент количества белка примерно в 1 большом яйце).

Хорошо для баланса сахара в крови

В форме цельной крупы гречка является источником устойчивого крахмала, то есть крахмал проходит через тонкий кишечник без переваривания. Подобно другим цельным зернам псевдозерновых культур, которые содержат устойчивый крахмал, это приводит к меньшему скачку уровня глюкозы в крови (более низкий гликемический индекс) по сравнению с продуктами из рафинированного зерна, такими как ломтик белого хлеба.

Еще одним уникальным преимуществом гречки является особенно большое количество растворимых углеводов под названием D-хиро-инозит, которые, как было показано, помогают смягчить повышение уровня сахара в крови у больных диабетом.

Может способствовать здоровью сердца

Гречка является единственной псевдозерновой культурой и одним из немногих продуктов, которые содержат высокий уровень антиоксиданта под названием рутин, который имеет особую пользу для здоровья сердца. (Рутин также содержится в неочищенных яблоках, зеленом чае и инжире).

Предварительные исследования показывают, что рутин, флавоноид или растительный пигмент, обладает противовоспалительным действием и потенциально может снизить риск образования тромбов, улучшая кровообращение. Если вам назначили антикоагулянт, такой как варфарин, поговорите со своим врачом, поскольку рутин может потенциально взаимодействовать с препаратом.

Позволяет употреблять богатые питательными веществами продукты без глютена

Одним из недостатков многих безглютеновых зерновых продуктов на рынке является то, что они либо высокоочищенные, либо естественным образом имеют низкое содержание клетчатки, витаминов и минералов, если они не обогащены. Однако гречневая крупа без глютена обеспечивает ряд питательных веществ без каких-либо обогащений.

Гречка содержит витамин А, комплексы витаминов группы В, витамин С и витамин Е. Она также содержит важные минералы, такие как цинк, магний, фосфор, марганец и селен, и содержит больше антиоксидантов, чем пшеница и рис.