Литва построит линию обороны на границе с Беларусью 3 23.05.2024, 12:06

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В ближайшие месяцы.

На встрече министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии руководитель оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва планирует строительство новых укреплений на литовско-белорусской границе, сообщает польский телеканал «TVP».

«Укрепления будут построены «в конце лета и начале осени в определенных местах», рассказал журналистам Кащюнас.

Говоря о так называемой Балтийской линии обороны — сети укреплений вдоль границ Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Беларусью, — Кащюнас отметил, что соседние страны «продвинулись в реализации этой идеи лучше».

Министры обороны стран Балтии Лауринас Кащюнас, Андрис Спрудс и Ханно Певкур провели встречу в Паланге и подтвердили, что перед лицом российской агрессии в Украине необходимо продолжить трехстороннее сотрудничество и тем самым усилить коллективное сдерживание и оборону.

Они договорились «сосредоточить совместные усилия на укреплении сотрудничества в сфере военно-морских сил, в том числе с новыми членами НАТО Финляндии и Швеции, что поспособствуют безопасности в Балтийском регионе». А также «согласовывать общие интересы в области новых технологий, таких как дроны, антидроны и подобном оборудовании».

«Мы извлекаем уроки из войны в Украине и понимаем, что обычные возможности должны быть дополнены новыми технологиями», — подчеркнул Лауринас Кащюнас.

По итогам встречи министры подписали совместное коммюнике о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.