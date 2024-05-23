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В продуктах четырех белорусских предприятий обнаружили опасные бактерии и вещества

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  • 23.05.2024, 12:26
  • 2,910
В продуктах четырех белорусских предприятий обнаружили опасные бактерии и вещества

Их взяли на усиленный контроль в России.

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила о претензиях к качеству продукции нескольких белорусских предприятий. Ее взяли на усиленный контроль.

В Россельхознадзоре сообщили, что продукция нескольких белорусских предприятий попала под усиленный контроль, таков теперь ее статус в Реестре предприятий Таможенного союза. Это связано с «выявлениями несоответствий в продукции», сделанным Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси.

Так в ряженке ОАО «Шкловский маслодельный завод» нашли дрожжи, в сухом молоке от Глубокского молочно-консервного комбината — дрожжи и золотистый стафилококк, в куриной колбасе от ПУП «Брестские традиции» — динитрокарбанилид (препарат для лечения паразитарных заболеваний у животных) и доксициклин (антибиотик широкого спектра действия), а в говядине из колбасного цеха Барановичского райпо — бактерии группы кишечной палочки.

Все это привело к тому, что продукция данных предприятий будет проходить усиленный лабораторный контроль.

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