Nissan выпустил парфюм с запахом шин 1 23.05.2024, 12:38

Также они пахнут цветущей японской сакурой.

Nissan удивил своих фанатов новым необычным парфюмом с запахом шин и цветущей сакурой — Smell My Dust («Понюхай мою пыль»). Презентация духов состоялась в преддверии предстоящей гонки Formula E, которая состоится 25-26 мая в Шанхае, пишет «Автоцентр».

Электрическая серия впервые пройдет в этом городе. По всей вероятности, Nissan надеется своим новым ароматом привлечь внимание молодых китайцев к гонкам на полностью электрических автомобилях.

В этом году команда Nissan преуспела в Formula E, заработав шесть подиумов и одну победу в гонке и сейчас занимает третье место. Дополнительное внимание со стороны новых фанатов лишним не будет.

Парфюм создан в сотрудничестве с неназванной шанхайской парфюмерной лабораторией. Его точный состав неизвестен. В компании его описывают так: «Новый аромат Nissan Formula E Team сочетает в себе оттенки сакуры, цветка, изображенного на автомобилях, с запахом остатков шин гоночных автомобилей Nissan e-4ORCE 04 команды, образуя удивительную смесь. Верхние нотки ветвей вишни и розмарина сочетались со жженым сахаром и древесными тонами. В результате получился аромат, который воплощает в себе красоту цветения вишни и азарт гоночной команды».

Это не первый парфюм Nissan. Компания предлагает целую линейку ароматов, включая такие пикантные как Armada, GTR, Patrol и 350Z.