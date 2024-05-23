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Песков отреагировал на арест заместителя Герасимова

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  • 23.05.2024, 12:47
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Песков отреагировал на арест заместителя Герасимова
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Журналисты попросили уточнить один нюанс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по просьбе СМИ прокомментировал очередное задержание в Минобороны России - под арест по подозрению в получении взятки 22 мая отправлен замначальника Генштаба РФ Вадим Шамарин.

Журналисты попросили уточнить, можно ли назвать происходящее в военном ведомстве «чисткой».

Спикер Кремля подчеркнул, что борьба с коррупцией - это последовательная работа. «Это не кампания, это составная часть деятельности правоохранительных органов», - заявил он, отметив, что не может озвучить конкретные детали, касающиеся этой работы.

«Ни о какой кампанейщине речь не идет», - повторил Песков. По его словам, борьба с коррупцией идет не только в Минобороны - она продолжается во всех ведомствах и на всех уровнях - будь то федеральный, региональный или муниципальный.

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