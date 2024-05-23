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Ученые раскрыли главную тайну тараканов

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  • 23.05.2024, 13:37
  • 3,158
Ученые раскрыли главную тайну тараканов

Как насекомым удалось расселиться по всей Земле?

Группа энтомологов решила выяснить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов. Для этого они секвенировали ДНК почти 300 насекомых и смоделировали сценарии их расселения по Земле.

Исследование подтвердило, что предком рыжих тараканов является азиатский таракан Blattella asahinai, который обитает в Индии и Мьянме. Вероятно, он жил с людьми уже более 200 лет назад.

Рыжий таракан переместился с этих территорий в двух направлениях. На запад он отправился приблизительно 1200 лет назад — это могло быть связано с развитием торговли и армии исламских халифов.

Путь на восток начался около 390 лет назад — этому могла способствовать колониальная торговля Европы с Юго-Восточной Азией, в особенности голландская и британская Ост-Индские компании.

Смоделированное время попадания в Европу — около 270 лет назад. Затем с развитием комфорта жилищ таракан расселился на других территориях, например, в России и Австралии.

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