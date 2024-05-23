Ученые раскрыли главную тайну тараканов 4 23.05.2024, 13:37

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Как насекомым удалось расселиться по всей Земле?

Группа энтомологов решила выяснить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов. Для этого они секвенировали ДНК почти 300 насекомых и смоделировали сценарии их расселения по Земле.

Исследование подтвердило, что предком рыжих тараканов является азиатский таракан Blattella asahinai, который обитает в Индии и Мьянме. Вероятно, он жил с людьми уже более 200 лет назад.

Рыжий таракан переместился с этих территорий в двух направлениях. На запад он отправился приблизительно 1200 лет назад — это могло быть связано с развитием торговли и армии исламских халифов.

Путь на восток начался около 390 лет назад — этому могла способствовать колониальная торговля Европы с Юго-Восточной Азией, в особенности голландская и британская Ост-Индские компании.

Смоделированное время попадания в Европу — около 270 лет назад. Затем с развитием комфорта жилищ таракан расселился на других территориях, например, в России и Австралии.