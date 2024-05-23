В Беларусь внезапно прилетел глава «Росатома» 3 23.05.2024, 13:57

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Его самолет приземлился в Минске.

В минский Национальный аэропорт прилетел самолет Bombardier Global 6000 (RA-67165). Он летел из Томска.

По нашей информации мониторинговых каналов, в Беларусь на этом самолете прибыл гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Отметим, Лукашенко вчера подписал закон, позволяющий продлить гарантийное обслуживание БелАЭС.

Также соглашение дополнено положением о формировании цены на ядерное топливо.