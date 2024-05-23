Политолог: Пригожин передал Шойгу и Герасимову «привет» 5 23.05.2024, 15:23

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Владимир Фесенко

Они оба на крючке.

Чистки добрались до российского Генштаба. Задержан заместитель начальника Генштаба РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Ранее были задержаны заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов и главный кадровик этого ведомства Юрий Кузнецов.

Что стоит за этими арестами? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Ирония судьбы всей этой истории с арестами, обысками замов Шойгу в том, что это такой «привет» от главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с того света. Он, наверное, был бы очень рад наблюдать, что сейчас происходит с бывшими замами Шойгу, а теперь уже и заместителями Герасимова. Но его Путин убрал раньше.

Думаю, что продолжается «разруливание» того конфликта, который возник с подачи самого Путина. Ведь он создал в ходе полномасштабного вторжения в Украину новый элемент в системе сдержек и противовесов российской власти.

Путин давно противопоставляет одних людей в своем окружении другим. Стравливает их, использует конфликтные отношения между ними. Путин противопоставляет одни «башни Кремля» другим. Одних официальных силовиков — другим, неофициальным. Как Пригожина противопоставил Шойгу.

Довольно-таки долго Путин это использовал в своих интересах, но конфликт вышел из-под контроля, едва не пошатнув весь путинский режим. Это Путина напрягло. Формально — погасили пожар, договорившись с Пригожиным, купировав конфликт летом прошлого года. Но Путин увидел опасность в обеих сторонах. Сначала он убрал источник главной опасности (силу, вышедшую из-под контроля) — Пригожина.

Многие считают, что он убрал его с помощью экс-главы Совбеза Патрушева, который якобы был организатором спецоперации по устранению главаря «Вагнера». Заметьте, что не сразу убрал, а через пару месяцев.

В результате же устранения Пригожина, усилились Шойгу и Патрушев. Через некоторое время, спустя около девять месяцев, он убрал с должностей и Шойгу, и Патрушева. То есть Путин не дает усилиться никому.

Сейчас, через обыски и аресты людей из команды Герасимова и Шойгу, он ослабляет ту сторону (военное ведомство), которое победило в конфликте с Пригожиным. Он никому не дает усилиться, всех держит на крючке. Это такая лайт-версия метода, который исповедовал Сталин в свое время: никто в окружении не должен усиливаться.

Путин контролирует своих близких соратников, сохраняет их возле себя на разных должностях: и Шойгу, и Патрушева. Но он убирает людей, которые являлись инструментами и в финансовом, и в организационном плане для Шойгу и Герасимова. Он их ослабляет.

То, что под следствием (а то и в тюрьме) находятся ближайшие люди из команд Шойгу и Герасимова, это сигнал для них. Мол, вы тоже можете там оказаться. Поэтому вы должны сейчас быть максимально лояльными. Иначе повторите судьбы своих замов.

В общем, это не только чистки, но и инструмент контроля ближайшего окружения. Сигналы не только Шойгу и Герасимову, которые на крючке, но и другим людям в окружении Путина, являющимися «башнями Кремля». Нечто подобное может произойти и с вами: следите за своими заместителями и своими амбициями.

— Ждать ли более крупных арестов? Шойгу, Герасимов, еще какие-то большие «погоны»?

— Смотрите, это тенденция. У Сталина тоже все начиналось с более мягких методов. Если этот процесс продолжится, то мы неизбежно увидим в тюрьме и кого-то из крупных персон. Того, кто сейчас считается неприкасаемым, поэтому в известной пословице: коготок увяз — всей птичке пропасть.

Мы с вами как-то говорили про паранойю Путина, если она будет развиваться, то процесс чисток неизбежно коснется кого-то из первых лиц.

Однако, чем больше они будут грызться между собой, тем лучше для Украины. Для того, чтобы уничтожить путинский режим, Россия должна, во-первых, проиграть в нынешней войне. Это возможно, если Запад сконцентрируется и будет максимально помогать Украине.

Во-вторых, конечно, сама ситуация в РФ. Если в итоге российские элиты вовремя поймут, что они могут стать жертвой, если не окажут сопротивление. Им надо включить свой инстинкт самосохранения и спасать себя, пока не стало поздно.

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