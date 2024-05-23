Из белорусских аптек пропал важный препарат 3 23.05.2024, 16:35

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Он вернется не раньше августа.

Из белорусских аптек пропал импортный препарат от остеопороза «Ибандронат-Тева». Хоть лекарства нет в наличии, врачи продолжают его выписывать. Никаких аналогов с тем же веществом (ибандроновая кислота) также нет в продаже.

Журналист «Еврорадио» под видом обеспокоенного гражданина позвонил в «Белфармацию» и выяснил, что ждать поставок придется минимум три месяца.

— «Ибандронат-Тева» появится в Беларуси не раньше августа. Но, зная их, я бы не рассчитывала на август. Ориентировочно — осень. Сейчас вообще с поставками лекарств очень сложно. Ждём, пока у поставщика что-то появится на складе, — рассказывает сотрудница «Белфармации».

По ее словам, сейчас «Белфармация» закупает препарат «Резовива» — российский аналог с тем же веществом. По самым благоприятным прогнозам, он должен поступить в аптеки в конце мая.