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В Китае начали продавать живых котов и собак в автоматах

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  • 23.05.2024, 21:27
  • 4,580
В Китае начали продавать живых котов и собак в автоматах

Видео.

В нескольких китайских городах появились торговые автоматы с живыми домашними животными, местные жители высказали негодование в соцсетях. Об этом сообщает Oddity Central.

Видео с кошками, щенками и грызунами в маленьких замкнутых отсеках разлетелось по местным соцсетям. На кадрах, снятых в Пекине, например, запечатлены кошки, спящие в прозрачных камерах, в которых они могут только развернуться.

В описании к видео говорилось, что это первый такой автомат, но пользователи в комментариях отметили, что видели подобные в других китайских городах.

И хотя животные, показанные на этом вирусном видео, не выглядели измученными или больными, в нескольких комментариях в соцсети Weibo говорилось о том, что в таких маленьких контейнерах видели больных и даже умерших животных, поскольку им не обеспечивают надлежащий уход.

По информации издания, это не первый пример жестокого обращения с животными в Китае. Там ранее продавали «живые брелоки» с маленькими рыбками и черепахами, искусственно окрашенными лягушками и цыплятами.

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