Появились первые итоги расследования по крушению вертолета президента Ирана 24.05.2024, 9:05

Следов пуль нет, подозрительных разговоров не было.

Комитет по расследованию крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси сообщил предварительные итоги расследования. Их со ссылкой на Генштаб страны опубликовало иранское информагентство IRNA.

В отчете комитета Генштаба Ирана отмечается, что значительная часть информации по аварии уже собрана. Расследование отдельных моментов требует больше времени, но часть фактов может быть констатирована «с уверенностью». Например, то, что вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал его.

«Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы. На компонентах разбившегося вертолета не наблюдалось следов пуль или подобных случаев», — говорится в документе.

Как сообщается, вертолет загорелся после удара о гору в результате падения. При этом поисковая операция затянулась из-за сложной местности, холода и тумана.

«В беседах диспетчеров дежурной вышки с летным экипажем подозрительных случаев не замечено», — говорится в заключительном шестом пункте предварительного отчета.

В комитете пообещали и далее информировать о ходе расследования.

Напомним, вертолет Раиси потерпел крушение 19 мая недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от иранской столицы Тегерана. Президент Ирана летал на нем в соседний Азербайджан, чтобы вместе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым открыть плотину.

При крушении погибли президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.