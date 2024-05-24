ВСУ разбили под Часовым Яром колонну из 10 бронемашин РФ 24.05.2024, 10:10

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Кадры отражения мощного механизированного штурма показали на видео.

Украинские подразделения отбили попытку штурма Часового Яра в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного противостояния украинских воинов оккупантам опубликованы в соцсетях.

«Часов Яр, Донецкая область. Кадры отражения попытки мощного механизированного штурма украинских позиций российскими оккупантами. Подразделения ВСУ уничтожили более 10 единиц вражеской техники, а воины боевой бригады Национальной полиции «Ярость» ликвидировали около полусотни российских штурмовиков», - отмечает в комментарии автор публикации.