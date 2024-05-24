Медведь из Беларуси на три часа сходил в Литву 2 24.05.2024, 12:43

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Медведь из Беларуси на три часа сходил в Литву. Об этом рассказали в Службе охраны госграницы соседней страны.

Пограничники заметили медведя благодаря камерам наблюдения. Он перешел границу на территории заповедника Чепкеляй. В этом месте из-за сложного рельефа не был установлен пограничный забор. Однако тут развернули систему наблюдения.

Медведь пришел в Литву около 4:30 утра. На территории страны он провел три часа, а около 7:30 вернулся в Беларусь недалеко от того места, где первоначально перешел границу.