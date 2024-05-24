Вслед за Путиным в Минск прибыл новый министр обороны России Андрей Белоусов 9 24.05.2024, 13:27

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Также ожидается прибытие главы МИД Сергея Лаврова.

24 мая в Минск прилетел новый министр обороны России Андрей Белоусов. В аэропорту его встретил белорусский коллега Виктор Хренин, сообщает euroradio.fm.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, запланировано их «совместное участие в мероприятиях по плану» встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Руководитель России прилетел в Минск накануне ночью. На видео было видно, что трап, по которому он спускался с самолета, прикрыт пуленепробиваемым стеклом.

В Минск также летит глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, уже сейчас в Беларуси находится гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.