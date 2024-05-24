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В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича

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  • 24.05.2024, 14:16
  • 7,148
В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича

Приземлился в Гомеле.

Самолет беглого украинского экс-президента Виктора Януковича прилетел в Беларусь.

Как сообщает мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» со ссылкой на собственные источники, в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Dassault Falcon 900C - бортовой номер RA-09617. По данным наблюдателей, этот борт принадлежит Януковичу.

«Последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года», - пишет проект.

Как писал сайт Charter97.org, вслед за Путиным в Минск сегодня прибыл новый министр обороны России Андрей Белоусов. Также ожидается прибытие главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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