Российский генерал Попов в суде: Шоу, да? 24.05.2024, 18:02

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Иван Попов

Экс-командующего 58-й армии РФ оставили в СИЗО.

Западный окружной военный суд не стал менять меру пресечения бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову и оставил его в СИЗО, сообщили РБК в пресс-службе суда.

235-й гарнизонный военный суд 17 мая отправил Попова под арест на два месяца. Это решение обжаловали и защита, и обвинение. Сегодня было рассмотрено ходатайство защиты, ходатайство следствия будет рассмотрено в понедельник.

«Бывало и хуже», — прокомментировал решение суда Попов. Перед заседанием он, увидев журналистов, сказал: «Шоу, да?»

Попова задержали на прошлой неделе по подозрению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Экс-командующего 58-й армией 17 мая арестовали на два месяца. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на общую сумму 130 млн руб. в 2023 году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

«Коммерсантъ» называл в числе сообщников Попова бизнесмена из Краснодарского края и офицера Южного военного округа. Защита генерала настаивает на его полной невиновности. Адвокат Сергей Буйновский в разговоре с РБК отметил, что в деле есть «более серьезный фигурант», фамилию которого он отказался озвучивать.