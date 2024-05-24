Россия отозвала посла из Армении для консультаций 24.05.2024, 18:08

Из-за заявлений Пашиняна?

МИД России объявил, что посол страны в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Других деталей в сообщении не приводится — не указана и причина такого решения.

Отношения России и Армении остаются непростыми. Причина заключается в том числе в конфликте Армении и Азербайджана. Ереван настаивает, что во время его последних обострений в 2020 и 2023 годах Москва не оказала необходимую помощь, хотя обе стороны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В феврале Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ фактически заморожено. В мае Ереван прекратил финансировать организацию, а несколько дней назад армянский премьер также обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — сказал Пашинян, не уточнив, о каких странах идет речь.

На этом фоне Ереван активизировал контакты со странами Запада.