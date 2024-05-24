Россиянам потребовалось рекордное количество инвалидных колясок и протезов конечностей 9 24.05.2024, 20:05

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Демографы связали рост числа мужчин с инвалидностью с войной.

На учет в Фонд социального и пенсионного страхования в конце 2023 года состоит более 466 тысяч инвалидов, которые необходимы кресла-коляски, протезы и другое специальное оборудование, пишет «Верстка».

Данный показатель стал рекордным за все время ведения статистики с 2012 года. До начала российского вторжения в Украину, число людей, которым требуются средства реабилитации, увеличилось не более чем на 7% — от 307 до 331 тыс. В минувшем году оно увеличилось на 42%, а именно на 137 тыс. человек.

Число россиян с инвалидностью, которым требуются кресла-коляски, выросло на 81 тыс. — до 292,4 тыс. человек, почти в выросло количество нуждающихся в креслах-стульях с санитарным оснащением — с 66,5 тыс. до 101,6 тыс. человек, протезы потребуются 72,3 тыс. россиян.

За минувший год значительно увеличилось количество стоящих на учете инвалидов, которым требуется «специальная одежда». К концу 2022 года насчитывалось 56,6 тыс. граждан, тогда как в конце минувшего года их число увеличилось до 89,6 тыс. человек. Такой показатель также стал рекордным за все время наблюдения.

Ранее издание отмечало, что в прошлом году в России было зарегистрировано 2,17 млн мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет — это рекордный показатель за восемь лет.

В 2022 году в России было 1,67 млн мужчин с инвалидностью в этой возрастной категории, таким образом, рост за год составил 30% — 507 тысяч человек. В 2020 году это число составляло 2 млн человек, в 2016 году, когда эти данные были опубликованы впервые, — 1,97 млн.

Кроме того, в 2023 году в России было 290 тысяч мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет. Данные об этой категории за 2022 год Росстат скрыл.

Демографы связали рост числа мужчин с инвалидностью с войной. «Я думаю, что реально военных инвалидов десятки тысяч, если уже не сотни. Если прирост меньше — значит, частично или полностью их скрывают», — сказал об этом демограф Алексей Ракша.