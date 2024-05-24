Ученые научили ворон считать вслух 24.05.2024, 20:53

В большинстве случаев вороны не ошибались.

Команда ученых из Германии и Италии работала с тремя черными воронами (Corvus corone), которых предварительно обучили каркать по команде. На протяжении нескольких месяцев птиц дрессировали издавать соответствующее количество звуков, когда на экране перед ними возникали цифры 1, 2, 3 или 4. После чего их познакомили с четырьмя звуковыми сигналами, обозначающими эти цифры.

Во время эксперимента птицы могли видеть или слышать сигнал, означающий определенную цифру, и должны были издать нужное количество каркающих звуков, а в конце клюнуть кнопку ввода на сенсорном дисплее. Если они справлялись с заданием, автоматическая кормушка предлагала им зерна и червяков, пишет Nature.

В большинстве случаев вороны не ошибались. По мнению исследователей, результативность птиц нельзя объяснить просто случайностью. Кроме того, ученые заметили, что могут предсказать, какое количество звуков собираются издать вороны, по первому звуку. Следовательно, птицы заранее знают, сколько раз собираются каркнуть. «Значит, это процесс, который контролируется восприятием», — сказал зоофизиолог Андреас Нидер из Университета Тюбингена.

Несмотря на весь свой интеллект, вороны совершали ошибки в счете. «Когда мы анализируем каждый отдельный крик в последовательности, мы можем предсказать, станет ли птица заикаться — то есть, каркнет больше, чем мы показали — или пропустит определенные звуки, издав меньше звуков, чем следовало», — сообщил ученый.

Не следует, однако, думать, что вороны демонстрирует «истинную» способность к счету. Эта способность требует понимания символического значения чисел. Речь идет об умении сосчитать представленные объекты. Но в эволюционном смысле оно предшествует математическим способностям.

Исследование биологов открывает путь к пониманию нейронных механизмов, отвечающих за способность к счету, и уникальных аспектов работы с числами, которыми обладает человек. Вдобавок, оно может пригодиться для изучения когнитивных расстройств, например, дискалькулии.