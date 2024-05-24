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Генштаб ВСУ сократит 60% персонала

  • 24.05.2024, 21:29
Генштаб ВСУ сократит 60% персонала

Часть отправит на фронт.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократит штатную численность на 60%, сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба Евгений Острянский, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий», — сказал он и добавил, что во время боевых действий «должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск».

Острянский рассказал, что сокращение проводится по итогам функционального обследования в Генштабе, по результатам которого решили провести расформирование и оптимизацию некоторых структурных подразделений и организовать новые.

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