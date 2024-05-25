«Пришло время»: генсек НАТО призвал разрешить Украине бить западным оружием по РФ 4 25.05.2024, 10:20

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Столтенберг выступил с сильным заявлением.

Страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса позволить Киеву бить предоставленным ему оружием по военным целям внутри РФ.

«Настало время, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Особенно сейчас, когда много боевых действий идут на Харьковщине, вблизи границы, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей на территории России крайне затрудняет им оборону», – сказал генсек.

Он не назвал конкретных стран, которым адресован его призыв, но, по мнению The Economist, Столтенберг обращался к США как к одному из главных доноров Украины. В середине мая, несмотря на относительные успехи наступательных действий РФ в Донецкой и Харьковской областях, представитель Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что США не поддерживают идею использования их оружия для ударов по целям внутри РФ.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что россияне будут продолжать атаковать и получать определенные территориальные достижения в приграничье, не считаясь с потерями.

«Мы должны помнить, что это такое. Это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает нанесение ударов по целям на территории России», – настаивает Столтенберг.

Вместе с тем генсек раскритиковал неспособность европейских стран выполнить уже взятые на себя обязательства по поставкам оружия.

«Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого», – сказал он.

Столтенберг признал, что НАТО должно избегать прямой конфронтации с РФ. Вместе с тем он видит разницу между поставками оружия и непосредственным участием в военных действиях.

«Мы проводим учения, мы поставляем оружие, боеприпасы для Украины, но мы не будем принимать прямое участие с территории НАТО в боевых действиях в Украине. Поэтому это другое дело», – подчеркнул он и добавил, НАТО не планирует посылать войска в Украину, несмотря на публичные заявления президента Франции.

С момента первых американских поставок оружия в Украину Белый дом запрещал использовать его для ударов по российской территории. Однако, по данным New York Times, консенсус вокруг этой политики распадается. Сейчас внутри администрации президента продолжаются активные дебаты по ослаблению запрета.

Показательно, что этот запрет раскритиковал даже спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, который полгода блокировал новую программу военной помощи Украине. По его словам, попытки контролировать усилия Украины «на микроуровне» – это «не очень хорошая политика» для США.