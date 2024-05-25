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В Евпатории раздались мощные взрывы, над Новофедоровкой поднялся дым

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  • 25.05.2024, 10:43
  • 2,158
В Евпатории раздались мощные взрывы, над Новофедоровкой поднялся дым

Там расположен военный аэродром российских оккупантов.

Утром 25 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громки звуки раздались над Новофедоровкой, где расположен военный аэродром российских захватчиков.

Также после взрывов в районе аэродрома поднялся дым. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Мониторинговый канал отметил, что в Новофедоровке расположен военный аэродром «Саки». Там базируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении полка находятся бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

После взрывов над Новофедоровкой поднялся дым. Других подробностей происшествия очевидцы пока не сообщают.

В то же время кремлевские пропагандисты заявили, что в районе Новофедоровки «горит трава». Также по легенде росСМИ, пожар начался из-за обрыва кабеля.

«Сакский район, скорее всего очередной обрыв кабеля, которые держатся на изоленте и соплях. Из-за этого возгорание травы под сильный ветер. Район Саки – Новофедоровка», – пишет российская пропаганда.

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