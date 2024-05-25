В Евпатории раздались мощные взрывы, над Новофедоровкой поднялся дым 2 25.05.2024, 10:43

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Там расположен военный аэродром российских оккупантов.

Утром 25 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громки звуки раздались над Новофедоровкой, где расположен военный аэродром российских захватчиков.

Также после взрывов в районе аэродрома поднялся дым. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Мониторинговый канал отметил, что в Новофедоровке расположен военный аэродром «Саки». Там базируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении полка находятся бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

После взрывов над Новофедоровкой поднялся дым. Других подробностей происшествия очевидцы пока не сообщают.

В то же время кремлевские пропагандисты заявили, что в районе Новофедоровки «горит трава». Также по легенде росСМИ, пожар начался из-за обрыва кабеля.

«Сакский район, скорее всего очередной обрыв кабеля, которые держатся на изоленте и соплях. Из-за этого возгорание травы под сильный ветер. Район Саки – Новофедоровка», – пишет российская пропаганда.