«Уничтожим всех»: Сикорский раскрыл, что ответили США на ядерные угрозы РФ
- 25.05.2024, 12:28
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Глава МИД Польши рассказал об ультиматуме Вашингтона.
Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что США предупредили РФ об ответе в случае нанесения ядерного удара по Украине.
Об этом он сказал в интервью для The Guardian.
В материале Сикорский акцентирует на важности перевооружения Европы в долгосрочной перспективе. Необходимо переориентироваться, потому что в мирные времена делалась ставка на высокотехнологичные платформы и дорогостоящее оружие. Сейчас стало очевидно, что нужно много не столь высокотехнологичных вещей.
Также глава МИД заявил, что Европа должна лучше овладеть игрой в эскалацию, чтобы Путин только догадывался об истинных намерениях. Он поддерживает удары по военным объектам западным оружием по российской территории. Кремль ни чем себя не ограничивает в ударах по Украине, кроме ядерного вооружения. Что касается возможности удара ядерными ракетами, то Сикорский скептически относится к этому.
«Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех», — сказал Радослав Сикорский.
Он также добавил, что Индия и Китай тоже выразили свой протест против ядерного оружия, потому что если будет нарушено это табу, то Япония и Корея также могут стать ядерными державами. Пекину это невыгодно.