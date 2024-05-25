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США потребовали от России объяснений из-за планов «подвинуть» границы в Балтийском море

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  • 25.05.2024, 13:42
  • 3,288
США потребовали от России объяснений из-за планов «подвинуть» границы в Балтийском море

Подробности озвучил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

США требуют, чтобы Россия предоставила объяснения относительно так называемого «изменения» границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер в Twitter (X).

Он заявил, что США солидарны с партнерами из НАТО и ЕС по действиям России и ее провокациям на границе с Балтией.

Госдеп США требует от Москвы объяснений по поводу ее «приказа».

«Сейчас Россия сеет неразбериху на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия», - отметил Миллер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с союзниками.

Напомним, 21 мая на сайте правительства России появился «приказ» о якобы одностороннем изменении границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Изменения было предложено Министерством обороны РФ. Но после огласки документ исчез с сайта.

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