Зеленский рассказал о потерях ВСУ во время наступления россиян в Харьковской области 25.05.2024, 15:43

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Украине удалось стабилизировать ситуацию.

В интервью журналистам из Центральной Азии президент Украины Владимир Зеленский оценил российские потери, сообщает BBC.

«Смотрите. Их «прорыв» в направлении Харькова. Какой был… сколько уже прошло? Дней 20? Две недели. Чуть больше. Жертвы — один к восьми. Один украинец — восемь русских. Военные жертвы — один к восьми», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, «Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни, ему наплевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных».

Российские войска в мае начали наступление на севере Харьковской области. Путин говорил, что планов взятия Харькова у России «на сегодняшний день» нет, а украинский президент Владимир Зеленский говорил, что украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию.