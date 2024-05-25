«Путин тестирует реакцию Запада» 1 25.05.2024, 16:23

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Почему Кремль заговорил о «перемирии».

Украинский эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко рассказал в эфире Radio NV, почему сейчас поднимается тема якобы мирных переговоров, в частности в западных СМИ, и действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет этого.

«Стратегически и для Путина лично, и для его режима тема серьезного подхода к началу мирного урегулирования российско-украинской войны пока на повестке дня не стоит и стоять не будет как минимум до того, как будет понятно, что происходит с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. Кто там будет выигрывать, как будет разворачиваться ситуация не только с голосованием за кандидатов, но и также с признанием победы того или иного кандидата и, соответственно, с политической ситуацией вокруг инаугурации», — отметил эксперт.

К тому моменту, подчеркнул Жовтенко, диктатор будет пытаться использовать внутреннее политическое противостояние в Соединенных Штатах и не только, потому что выборы будут проходить во многих странах Европы:

«На самом деле, Путин чувствует, что он еще имеет по крайней мере гибридные геополитические рычаги влияния на западных союзников, которые позволяют ему влиять на ситуацию без того, чтобы каким-то образом серьезно замораживать ситуацию на поле боя».

Он объяснил, зачем тогда сейчас звучат заявления о переговорах из Кремля:

«Политическая составляющая этой истории заключается в том, что на сегодня путинскому режиму нужно каким-то образом перебить тему продвижения мирных инициатив Украины, того самого швейцарского саммита мира. <...> Второй политический момент, он, очевидно, направлен на то, чтобы остановить или по крайней мере поставить на паузу поставки оружия Украине».

Он добавил, что россияне понимают, что после получения нами, в частности самолетов F-16, ситуация на поле боя может обернуться не в пользу оккупационных войск:

«Поэтому на сегодня им нужно это каким-то образом перебить и сделать так, что „смотрите, у нас есть мирная инициатива, раз у нас есть мирная инициатива, для чего продолжать поставки оружия Украине“. Тем более, что поставки этого оружия могут ситуацию на поле боя повернуть против самих россиян. Поэтому это такое гибридное тестирование реакции Запада на очередную эту мирную инициативу со стороны путинского режима, понятно, две такие стратегические политические цели россияне преследуют».